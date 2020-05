Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Little Richard, légende du Rock, décède à l'âge de 87 ans Reuters • 09/05/2020 à 17:36









9 mai (Reuters) - Little Richard, légende du Rock 'n' Roll, connu pour ses airs endiablés, mélange de boogie-woogie, blues et de gospel, s'est éteint samedi à l'âge de 87 ans, a rapporté le magazine Rolling Stone. Little Richard, qui a notamment rencontré un succès planétaire avec la chanson "Tutti Frutti", a influencé plusieurs générations de musiciens. Son fils Danny Penniman, qui a confirmé sa mort au magazine, précise que la cause est à ce jour inconnue. (Daniel Wallis, version française Caroline Pailliez)

