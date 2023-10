Lithium : UBS sabre ses prévisions de prix

Le spécialiste rappelle que les véhicules électriques représentent plus des trois quarts de la demande de lithium. Dans ce contexte, il anticipe un surplus pour le marché du lithium jusqu'en 2028.

Cette demande plus faible est due notamment à l'augmentation des remises sur les voitures à moteur à combustion interne, à la diminution des subventions pour les véhicules électriques et aux retards dans le lancement de véhicules électriques abordables (sauf pour les groupe chinois).

(AOF) - UBS a abaissé de 43% sa prévision pour le prix de la tonne de carbonate de lithium vendue en Chine à 23 000 dollars pour 2024 et de 34% à 23 000 dollars pour 2025. Les analystes du secteur automobile de la banque suisse ont revu à la baisse la demande de véhicules électriques jusqu'en 2030, avec en particulier des réductions importantes des estimations de croissance pour l'Europe et les Etats-Unis.

