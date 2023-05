Lithium : Ford conclut un accord avec Nemaska Lithium

(AOF) - Ford Motor Company a conclu hier un accord à long terme avec l'entreprise québecoise Nemaska Lithium pour l’approvisionnement en produits de lithium, notamment de l’hydroxyde de lithium, sur une période de 11 ans. L’accord prévoit la livraison d’un maximum de 13 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an. Avant de commencer à livrer l’hydroxyde de lithium produit à Bécancour (ville du Québec), Nemaska Lithium fournira à Ford du concentré de spodumène provenant de sa mine Whabouchi. Le projet intégré de Nemaska Lithium sera le premier projet à produire de l’hydroxyde de lithium au Québec.

Ford devient ainsi le tout premier client de Nemaska Lithium et utilisera l'hydroxyde de lithium qui sera produit à l'usine de Bécancour pour la production de ses batteries de véhicules électriques.

L'hydroxyde de lithium qui sera produit par Nemaska Lithium et fournie au constructeur automobile répondra à des standards élevés en matière de qualité et de développement durable, grâce notamment à une empreinte carbone parmi les plus faibles dans son industrie.