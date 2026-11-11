Lithium Americas revoit à la hausse de 31 % ses estimations de coûts pour le projet Thacker Pass

Lithium Americas LAC.TO a relevé mercredi de 31 % le coût estimé de la phase 1 de son projet de lithium Thacker Pass au Nevada , le portant à 3,83 milliards de dollars, en invoquant la hausse des coûts de main-d'œuvre, de construction et de logistique.

Selon la société, cette estimation révisée entraîne une augmentation des dépenses d'investissement de 895 millions de dollars et accroît les besoins de financement du projet d'environ 995 millions de dollars.

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