Lithium Americas revoit à la hausse de 31 % ses estimations de coûts pour le projet Thacker Pass

Lithium Americas LAC.TO a relevé mercredi de 31 % le coût estimé de la phase 1 de son projet de lithium Thacker Pass au Nevada , le portant à 3,83 milliards de dollars, en invoquant la hausse des coûts de main-d'œuvre, de construction et de logistique.
Selon la société, cette estimation révisée entraîne une augmentation des dépenses d'investissement de 895 millions de dollars et accroît les besoins de financement du projet d'environ 995 millions de dollars.
Voici plus de détails:
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Lithium Americas a déclaré qu’elle comptait couvrir ces besoins de financement supplémentaires grâce à des apports en capital et aux réserves de prêts disponibles du ministère de l’Énergie
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Les coûts liés aux droits de douane et à la logistique ont représenté environ 100 millions de dollars de cette augmentation, tandis que la hausse des tarifs de main-d’œuvre pour l’installation des canalisations, de l’acier et des équipements a ajouté 245 millions de dollars
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La société prévoit de dépenser entre 1,7 et 2,0 milliards de dollars pour la phase 1 cette année, contre une estimation précédente comprise entre 1,3 et 1,6 milliard de dollars
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La phase 1 devrait atteindre sa pleine capacité de production commerciale en 2028 et produire une quantité nominale de 40 000 tonnes par an à pleine capacité
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Thacker Pass est une coentreprise entre Lithium Americas et le constructeur automobile américain General Motors GM.N et détient suffisamment de lithium pour construire 1 million de véhicules électriques par an
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Au 30 septembre, Lithium Americas disposait d’environ 1,3 milliard de dollars de trésorerie et de liquidités soumises à restrictions, dont environ 360 millions de dollars détenus au sein de la coentreprise Thacker Pass
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