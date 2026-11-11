Lithium Americas revoit à la hausse de 31 % ses estimations de coûts pour le projet Thacker Pass

Lithium Americas LAC.TO a revu à la hausse mercredi le coût estimé de la phase 1 de son projet de lithium Thacker Pass, dans le Nevada, de 31 % pour le porter à 3,83 milliards de dollars, invoquant une augmentation des coûts de main-d'œuvre, de construction et de logistique.
L'action de la société a reculé de 6,3 % en début de séance.
Voici plus de détails:
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Selon la société, cette estimation révisée ajoute 895 millions de dollars de dépenses d’investissement supplémentaires et augmente les besoins de financement du projet d’environ 995 millions de dollars
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Lithium Americas a déclaré qu’elle comptait couvrir ces besoins de financement supplémentaires grâce à des apports en capital et aux réserves de prêts disponibles du ministère de l’Énergie
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Les coûts liés aux droits de douane et à la logistique ont représenté environ 100 millions de dollars de cette augmentation, tandis que la hausse des tarifs de main-d’œuvre pour l’installation des canalisations, de l’acier et des équipements a ajouté 245 millions de dollars
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La société prévoit de dépenser entre 1,7 et 2,0 milliards de dollars pour la phase 1 cette année, contre une estimation précédente comprise entre 1,3 et 1,6 milliard de dollars
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La phase 1 devrait atteindre sa production commerciale en 2028 et produire nominalement 40 000 tonnes par an à pleine capacité
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Thacker Pass est une coentreprise entre Lithium Americas et le constructeur automobile américain General Motors GM.N et détient suffisamment de lithium pour construire 1 million de véhicules électriques par an
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Au 30 septembre, Lithium Americas disposait d’environ 1,3 milliard de dollars de trésorerie et de liquidités soumises à restrictions, dont environ 360 millions de dollars détenus au sein de la coentreprise Thacker Pass
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