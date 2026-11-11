Lithium Americas revoit à la hausse de 31 % ses estimations de coûts pour le projet Thacker Pass

Lithium Americas LAC.TO a revu à la hausse mercredi le coût estimé de la phase 1 de son projet de lithium Thacker Pass, dans le Nevada, de 31 % pour le porter à 3,83 milliards de dollars, invoquant une augmentation des coûts de main-d'œuvre, de construction et de logistique.

L'action de la société a reculé de 6,3 % en début de séance.

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