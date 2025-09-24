 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 818,59
-0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lithium Americas grimpe en flèche suite à l'annonce de l'administration Trump cherchant à prendre une participation au capital
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, de commentaires d'analystes et d'informations générales) par Arunima Kumar et Purvi Agarwal

Les actions cotées de Lithium Americas ont bondi de plus de 70% avant la cloche mercredi après qu'un rapport ait indiqué que l'administration Trump cherchait à prendre une participation pouvant aller jusqu'à 10% dans le secteur minier, dernier signe en date de la poussée de Washington dans les industries jugées critiques pour la sécurité nationale.

Reuters a rapporté mardi , citant deux personnes familières avec les discussions, que l'administration discutait d'une prise de participation dans la société LAC.N LAC.TO dans le cadre de discussions visant à renégocier un prêt gouvernemental de 2,26 milliards de dollars pour Thacker Pass.

Lithium Americas a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers avec le ministère américain de l'énergie et General Motors GM.N au sujet du prêt pour Thacker Pass.

Cette démarche souligne le recours croissant du président Donald Trump à la propriété directe du gouvernement pour orienter les secteurs stratégiques et réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine le raffinage de nombreux minéraux essentiels.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré qu'une participation du gouvernement donnerait du crédit à l'achèvement du projet et à son expansion en plusieurs phases, ce qui pourrait améliorer l'économie.

L'administration Trump a récemment décidé de prendre une participation dans le fabricant de puces Intel INTC.O suite à un accord qui ferait du ministère de la Défense le principal actionnaire de MP Materials MP.N , un fabricant de terres rares.

Jefferies a déclaré que la préférence de l'administration pour les prises de participation, considérée comme un coût politique moins élevé que les augmentations d'impôts, peut soutenir le financement, les bénéfices des sociétés et les rendements favorables sur le capital investi.

GM, qui a investi 625 millions de dollars dans la mine l'année dernière pour une participation de 38 %, a le droit d'acheter tout le lithium de la première phase du projet et une partie de la deuxième phase pendant 20 ans, bien que les responsables de Trump cherchent maintenant à obtenir une garantie que GM achètera le métal, selon les sources.

Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, a déclaré qu'une prise de participation pourrait inclure des garanties sur les prix d'achat, ce qui pourrait rendre Thacker Pass rentable même si les prix du lithium restent bas plus longtemps.

Le projet Thacker Pass devrait entrer en production en 2028 et constituer la pierre angulaire des efforts déployés par les États-Unis pour garantir une chaîne d'approvisionnement nationale pour les batteries des véhicules électriques.

Les nouvelles ont également stimulé d'autres sociétés minières de lithium dans les échanges de pré-marché. Albemarle

ALB.N a gagné 4,1% tandis que Sigma Lithium SGML.O a grimpé de 6,6%. Les actions cotées de SQM SQM.N ont augmenté de 2,5% dans des volumes faibles.

Valeurs associées

ALBEMARLE
80,160 USD NYSE -0,29%
GENERAL MOTORS
58,590 USD NYSE -0,49%
INTEL
29,3400 USD NASDAQ +2,02%
LITHIUM
4,220 CAD TSX -7,46%
LITHIUM
3,070 USD NYSE -6,83%
MP MATERIALS RG-A
74,730 USD NYSE +2,10%
SIGMA LITHIUM
6,1000 USD NASDAQ -2,71%
SOC QUIM&MIN SP ADR
43,210 USD NYSE -0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Li Quiang à Pékin, en Chine, le 3 septembre 2025. ( AFP / JADE GAO )
    Commerce international : la Chine accepte de renoncer à son statut priviligié au sein de l'OMC
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.09.2025 14:03 

    Les États-Unis et les Européens réclament depuis des années que la Chine, deuxième plus grande économie au monde, renonce à ce statut qui lui accorde plus de souplesse dans le respect des règles de l'OMC. La Chine s'est dite prête à renoncer au statut privilégié ... Lire la suite

  • L'économiste français Gabriel Zucman pose le 12 juin 2024 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Gabriel Zucman, dans l'arène politique malgré lui
    information fournie par AFP 24.09.2025 13:56 

    Chantre de la justice fiscale pour la gauche, adversaire des entreprises pour la droite et les libéraux, jusqu'au patron de LVMH qui le qualifie de "pseudo universitaire", le discret économiste Gabriel Zucman se retrouve au centre des débats budgétaires avec sa ... Lire la suite

  • Des femmes devant un bus qui les a ramenées d'Amsterdam, où elles sont allées avorter, lors d'une manifestation réclamant plus d'informations sur la contraception et le droit à l'avortement en France, à l'appel du MLAC (Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception), le 22 mars 1974 à Paris  ( AFP / - )
    Bientôt un monument "Aux avortées inconnues" à Paris?
    information fournie par AFP 24.09.2025 13:54 

    Vers la fin d'un "trou noir de l'Histoire"? : un projet de monument dédié aux milliers de femmes décédées des suites d'un avortement clandestin avant 1975 refait surface à l'initiative de personnalités et d'associations féministes cinquante ans après la loi Veil. ... Lire la suite

  • ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    Lego achète 29 parcs de divertissement à sa marque au britannique Merlin Entertainments
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.09.2025 13:48 

    Le groupe danois Lego a annoncé mercredi qu'il achetait 29 parcs de divertissement Lego à la société de divertissement britannique Merlin Entertainments pour 200 millions de livres (229 millions d'euros). Ces centres baptisés Discovery Centres sont situés en intérieur, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank