Lithium Americas grimpe en flèche suite à l'annonce de l'administration Trump cherchant à prendre une participation au capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions, de commentaires d'analystes et d'informations générales) par Arunima Kumar et Purvi Agarwal

Les actions cotées de Lithium Americas ont bondi de plus de 70% avant la cloche mercredi après qu'un rapport ait indiqué que l'administration Trump cherchait à prendre une participation pouvant aller jusqu'à 10% dans le secteur minier, dernier signe en date de la poussée de Washington dans les industries jugées critiques pour la sécurité nationale.

Reuters a rapporté mardi , citant deux personnes familières avec les discussions, que l'administration discutait d'une prise de participation dans la société LAC.N LAC.TO dans le cadre de discussions visant à renégocier un prêt gouvernemental de 2,26 milliards de dollars pour Thacker Pass.

Lithium Americas a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers avec le ministère américain de l'énergie et General Motors GM.N au sujet du prêt pour Thacker Pass.

Cette démarche souligne le recours croissant du président Donald Trump à la propriété directe du gouvernement pour orienter les secteurs stratégiques et réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine le raffinage de nombreux minéraux essentiels.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré qu'une participation du gouvernement donnerait du crédit à l'achèvement du projet et à son expansion en plusieurs phases, ce qui pourrait améliorer l'économie.

L'administration Trump a récemment décidé de prendre une participation dans le fabricant de puces Intel INTC.O suite à un accord qui ferait du ministère de la Défense le principal actionnaire de MP Materials MP.N , un fabricant de terres rares.

Jefferies a déclaré que la préférence de l'administration pour les prises de participation, considérée comme un coût politique moins élevé que les augmentations d'impôts, peut soutenir le financement, les bénéfices des sociétés et les rendements favorables sur le capital investi.

GM, qui a investi 625 millions de dollars dans la mine l'année dernière pour une participation de 38 %, a le droit d'acheter tout le lithium de la première phase du projet et une partie de la deuxième phase pendant 20 ans, bien que les responsables de Trump cherchent maintenant à obtenir une garantie que GM achètera le métal, selon les sources.

Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, a déclaré qu'une prise de participation pourrait inclure des garanties sur les prix d'achat, ce qui pourrait rendre Thacker Pass rentable même si les prix du lithium restent bas plus longtemps.

Le projet Thacker Pass devrait entrer en production en 2028 et constituer la pierre angulaire des efforts déployés par les États-Unis pour garantir une chaîne d'approvisionnement nationale pour les batteries des véhicules électriques.

Les nouvelles ont également stimulé d'autres sociétés minières de lithium dans les échanges de pré-marché. Albemarle

ALB.N a gagné 4,1% tandis que Sigma Lithium SGML.O a grimpé de 6,6%. Les actions cotées de SQM SQM.N ont augmenté de 2,5% dans des volumes faibles.