Lisi : retrait de 10,6% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Lisi affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 397,8 millions d'euros, en retrait de 10,6% avec un recul de 27,4% sur le seul mois de mars. A périmètre et taux de change constants, il a reculé de 7,9% sur les trois premiers mois de l'année (-23,4% en mars). 'La pandémie mondiale de Covid-19 a pesé de façon significative sur l'activité du groupe dès la seconde moitié du mois de mars et entraîné un recul du chiffre d'affaire du premier trimestre dans des proportions variables selon les divisions', explique-t-il. S'il attend une baisse d'activité 'beaucoup plus significative' au deuxième trimestre, il affirme 'ne pas disposer, à ce jour, de suffisamment de visibilité sur ses différents marchés pour exprimer des perspectives plus précises pour l'ensemble de l'exercice en cours'.

Valeurs associées LISI Euronext Paris -2.12%