Lisi: résultat opérationnel courant en hausse de + 1,8 %

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé de 2023 s'élève à 1 630,4 ME, en hausse de + 14,4 % par rapport à 2022. La progression du chiffre d'affaires retraité des variations des devises et en l'absence d'effet de périmètre s'établit à + 15,5 % sur l'ensemble de l'année.



La marge sur excédent brut d'exploitation courant (EBITDA) atteint 10,9 %, en recul de - 2,2 points par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant progresse de + 1,8 % à 90,7 ME. La marge opérationnelle courante est en baisse de - 0,7 point par rapport à 2022 et s'établit à 5,6 %.



' Dans un environnement où les pressions inflationnistes devraient se réduire, le Groupe se donne pour objectif d'améliorer ses indicateurs financiers de référence : résultat opérationnel courant et Free Cash Flow ' indique le groupe.





