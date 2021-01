Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi : prolongation du contrat avec Boeing Cercle Finance • 19/01/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Lisi annonce que sa division Lisi Aerospace a conclu un accord avec Boeing pour prolonger son contrat actuel, 'alors que le marché de l'aéronautique se prépare à un retour à la croissance après le ralentissement du marché en 2020'. Le fournisseur de solutions d'assemblage, ainsi que de composants de moteur et de structure pour les aéronefs, continuera ainsi à fournir près de 6000 références en support de tous les programmes commerciaux de Boeing (737, 747, 767, 777 et 787).

Valeurs associées LISI Euronext Paris +1.24%