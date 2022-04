Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi: progression de près de 11% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Lisi indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 342,4 millions d'euros au premier trimestre 2022, en progression de 10,7% (+5,5% en organique) avec des hausses dans ses trois divisions aerospace (+20,5%), médical (+12%) et automotive (+0,6%).



Après huit semaines de conflit en Ukraine, les opérations du Lisi n'ont pas été affectées directement, qu'il s'agisse des approvisionnements en matières premières ou en composants, mais il note un accroissement général des tensions inflationnistes.



Lisi reste confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour 2022 communiqués le 17 février, à savoir un retour à une croissance organique positive, une amélioration des principaux indicateurs financiers et un maintien d'un FCF d'exploitation positif.





