Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi: progression de 22% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Lisi annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,05 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en progression de 22,1%, dont une croissance à périmètre et changes constants de 14,7%.



Le groupe industriel, présent dans l'aéronautique, le médical et l'automobile, souligne que sa croissance organique de 24,4% au troisième trimestre, marque le quatrième trimestre consécutif d'amélioration.



A court terme, Lisi confirme ses objectifs pour 2022 communiqués le 22 juillet dernier : retour à une croissance organique positive, amélioration des principaux indicateurs financiers et maintien d'un free cash-flow d'exploitation positif.





Valeurs associées LISI Euronext Paris -2.79%