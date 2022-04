Lisi, parmi les plus fortes baisses du SRD à la clôture du vendredi 22 avril 2022

(AOF) - Lisi (-5,29% à 20,60 euros)

Le titre a rendu une partie de ses gains de la veille (+7,94%). L'équipementier pour l'aéronautique, l'automobile et le médical avait alors profité de son point d'activité du premier trimestre. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 342,4 millions d'euros, en hausse de 10,7 % par rapport à 2021. De plus, Lisi s'était dit confiant dans l'atteinte de ses objectifs 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une recomposition du marché européen se profile

Faurecia va reprendre en deux temps l’allemand Hella pour 6,7 milliards d'euros (si 100 % sont acquis). Grâce à cette opération et aux 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires, Faurecia devrait devenir le septième acteur mondial, et non plus le neuvième, sur le marché des équipements automobiles. Il se positionnera ainsi juste devant l'allemand Continental. Plusieurs restructurations devraient intervenir parmi les petites et moyennes entreprises allemandes qui n’ont pas pris le virage de l’électrique. Le concurrent de Faurecia pour la reprise de Hella, Mahle, réalise encore la moitié de son chiffre d'affaires avec les moteurs à essence et diesel. Quant au spécialiste des pots d'échappement, Eberspächer, il en dépend même à 80%. Environ 200.000 emplois seraient menacés. Continental a déjà annoncé la suppression de 13.000 emplois en Allemagne et 30.000 dans le monde.