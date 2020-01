Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi : nouveau directeur général de Lisi Aerospace Cercle Finance • 15/01/2020 à 08:05









(CercleFinance.com) - Lisi annonce la nomination d'Emmanuel Neildez en qualité de directeur général de Lisi Aerospace depuis le 1er janvier 2020. Il prend la succession de Jean-Louis Colders qui reste au sein du groupe jusqu'en juin pour y accompagner les actions de développement. Après une dizaine d'années passées chez Faurecia, Emmanuel Neildez a intégré Lisi Aerospace en 2007, pour y prendre en charge plusieurs missions de directions opérationnelles, et est devenu directeur des opérations en 2017.

Valeurs associées LISI Euronext Paris +0.18%