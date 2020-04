LISI : la baisse du chiffre d'affaires va être beaucoup plus significative au deuxième trimestre

(AOF) - Le groupe Lisi a réalisé jeudi soir son point d'activité du premier trimestre 2020. Ainsi, l'équipementier pour l'aéronautique, l'automobile et le médical a publié un chiffre d'affaires de 397,9 millions d'euros sur la période, en baisse de 10,6 % à données publiées et de 7,9 % à périmètre et taux de change constants sur un an. « La pandémie mondiale de Covid-19 a pesé de façon significative sur l'activité du groupe dès la seconde moitié du mois de mars », a expliqué Lisi.

Cette crise affectera globalement l'ensemble des activités du groupe pendant plusieurs mois au moins, entraînant une consommation de trésorerie très significative. Lisi assure que la continuité d'exploitation est assurée pour les trimestres à venir.

La baisse d'activité constatée au premier trimestre 2020 ne saurait être retenue comme référence pour extrapoler la baisse à venir notamment au deuxième trimestre qui s'avérera beaucoup plus significative.

Lisi ne dispose pas, à ce jour, de suffisamment de visibilité sur ses différents marchés pour exprimer des perspectives plus précises pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Le groupe dit concentrer en particulier ses efforts sur la gestion du cash, l'adaptation de sa structure de coûts, sur le déploiement des nouveaux produits et sur les gains potentiels de parts de marché à terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS