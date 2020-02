Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi : hausse de 6,3% du résultat net annuel Cercle Finance • 20/02/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - Lisi présente un résultat net annuel de 69,8 millions d'euros, en hausse de 6,3% hors charges non récurrentes liées à des cessions d'activités, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en augmentation de 14,4% à 155,1 millions. Le groupe industriel affiche un chiffre d'affaires de 1.729,5 millions d'euros, soit une progression de 5,1% (+3,3% à taux de change et périmètre constants), et revendique un niveau record de free cash-flow à 101,5 millions d'euros. Lisi reste attentif aux conditions de remise en service du B737 MAX pour affiner son objectif de croissance organique positive et la progression de son résultat opérationnel courant en 2020, mais estime que son FCF restera largement positif.

