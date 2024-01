Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lisi: en net recul en Bourse après un placement de titres information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Le titre Lisi reculait de plus de 10% vendredi à la Bourse de Paris en raison d'un placement de titres réalisé par la holding familiale Peugeot Invest, réalisé à un prix unitaire de 21 euros, très inférieur au cours de clôture de la veille (23,9 euros).



Vers 12h30, l'action du fabricant de solutions d'assemblage, notamment pour l'automobile et l'aéronautique, signait l'un des replis les plus marqués du marché parisien dans des volumes particulièrement étoffés.



Peugeot Invest a annoncé hier soir avoir cédé avec succès plus de 1,9 million de titres, représentant environ 4,08% du capital, dans le cadre d'un placement accéléré réservé aux investisseurs institutionnels pour un montant total d'environ 40 millions d'euros.



A l'issue de cette opération, la société d'investissement, qui est l'un des principaux actionnaires de Stellantis et de Forvia, ne détiendra plus que 10% du capital de Lisi et 5% des droits de vote.



Peugeot Invest, qui rappelle avoir participé à l'opération de réorganisation de la structure du capital de Lisi début 2023, explique que le placement va permettre d'élargir le flottant du capital de la société et de contribuer à une meilleure animation du titre et à sa revalorisation, qualifiant les perspectives de développement de l'entreprise de 'prometteuses'.



Le titre affiche une hausse de plus de 8% sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées LISI Euronext Paris -10.46%