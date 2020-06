Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi : en baisse, un analyste reste neutre Cercle Finance • 22/06/2020 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le titre Lisi recule ce lundi de -2,5%, même si l'analyste Oddo BHF annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci. La cible du broker passe ainsi de 20 à 21 euros. Il n'en reste pas moins neutre sur la valeur, évoquant 'un trou d'air en 2020 avant une reprise progressive'. 'Lisi demeure incontestablement une entreprise familiale de qualité qui a connu d'autres périodes de crise soutenue (2008/09) mais a su adapter sa structure de coûts et maitriser la génération de FCF tout en préparant la reprise', commente Oddo BHF.

Valeurs associées LISI Euronext Paris -2.51%