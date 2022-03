Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 13:20









(CercleFinance.com) - Lisi prend 2% avec le soutien d'Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur ce titre figurant dans sa liste 'Convictions Midcap S1 2022' avec un objectif de cours de 37 euros, voyant le dossier comme 'un pari raisonné pour jouer la reprise en 2022 et au-delà'.



'Lisi est idéalement positionné pour bénéficier de la reprise actuelle du secteur aéronautique et dans un second temps du secteur automobile', juge l'analyste, qui considère en outre que la valorisation reste attractive au regard d'une décote de 32% par rapport aux pairs.





