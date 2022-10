Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi: contrat pour Lisi Médical en chirurgie mini-invasive information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, le groupe industriel Lisi -spécialisé dans les composants et solutions d'assemblage- indique que sa division Lisi Médical a conclu un accord long terme avec un acteur majeur du domaine de la chirurgie mini-invasive.



'Ce contrat de quatre ans, valorisé plus de 170 millions de dollars, représente un partenariat stratégique et engageant qui renforce la position de Lisi Médical comme leader sur ce segment de marché', explique le groupe, présent aussi dans l'aéronautique et l'automobile.





Valeurs associées LISI Euronext Paris +2.67%