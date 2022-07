Lisi confirme ses objectifs 2022

(AOF) - Le groupe aérospatial a annoncé des résultats semestriels au 30 juin 2022, en hausse. Le résultat net s’établit à 33,4 millions d'euros, à comparer à 29,7 millions d'euros au premier semestre 2021. Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 695,2 millions d'euros, en progression de 17,1 % par rapport à la même période l'an dernier. La marge d'Ebitda atteint 12,7 % et recule de 1,5 point par rapport au premier semestre 2021.

Il subit les effets de l'inflation généralisée sur les coûts de fabrication avec une forte hausse des consommations (+ 26,8 %) et ne bénéficie pas encore pleinement des actions de répercussion dans les prix de vente qui sont en discussion avec les principaux clients du groupe.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 1,5 % à 41,3 millions d'euros. A 5,9 %, la marge opérationnelle courante fait preuve de résilience et ne baisse que de - 1 point par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Ce retour à la croissance organique a été soutenue par l'Aéronautique, le Médical et les nouveaux produits dans l'Automobile.

" Dans ce contexte et hors récession immédiate de ses marchés, le groupe confirme ses objectifs pour 2022 tels que communiqués le 20 avril dernier : retour à une croissance organique positive, amélioration des principaux indicateurs financiers et maintien d'un Free Cash Flow d'exploitation positif, tout en assurant la hausse prévue des investissements en équipements et en productivité", fait savoir Lisi dans un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.