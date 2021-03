Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi : cession de la filiale Lace finalisée Cercle Finance • 05/03/2021 à 07:27









(CercleFinance.com) - Lisi annonce avoir réalisé la cession, au groupe Rafaut, de l'intégralité des actions de sa filiale Lace, spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance de crochets d'emport de charge pour hélicoptères. Localisée à Saint-Maur (Indre), Lace emploie 37 salariés et a généré un chiffre d'affaires de neuf millions d'euros en 2020 en s'appuyant sur des positions significatives chez Airbus Helicopters, Sikorsky et Bell Helicopter. Cette cession permettra à Lisi Aerospace de se concentrer sur ses activités stratégiques fixations et pièces primaires complexes, issues des technologies différenciantes de forgeage, de formage ou d'extrusion sur lesquelles elle entend se développer.

Valeurs associées LISI Euronext Paris -0.46%