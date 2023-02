LISI bondit : offre publique de rachat d’actions au prix de 27 euros

(AOF) - Plus forte hausse du marché SRD, LISI gagne 11,87% à 24,50 euros après avoir annoncé sa volonté de lancer une offre publique de rachat d’actions (OPRA) au prix de 27 euros (coupon de 0,15 euro détaché), qui extériorise une prime de 24% sur le dernier cours de clôture du 22 février. Elle porte sur un maximum de 7 576 004 actions de la société. L'impact relutif sur le bénéfice net par action 2024 est estimé à environ 9%.

Ce projet d'OPRA s'inscrirait dans le contexte d'un projet de recomposition de l'actionnariat de CID, l'actionnaire de contrôle de LISI, qui détient 54,8% du capital et 65,8% des droits de vote de LISI. En effet, un protocole d'accord a été signé le 23 février 2023 entre CIKO, Viellard Migeon & Cie (VMC), Peugeot Invest (principaux actionnaires de CID), qui envisage, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, un projet d'OPRA de LISI, suivi d'une réduction de capital de CID non motivée par des pertes.

Ainsi, à l'issue de la réalisation du projet d'OPRA, CID proposerait à ses propres actionnaires une réduction de capital par voie de rachat de ses propres actions portant sur un pourcentage maximum de 41,8% de son capital, en échange essentiellement d'actions LISI que CID détient, ainsi que d'un montant en numéraire limité.

Cette opération de rachat d'actions par CID permettrait aux actionnaires de CID - autres que ses actionnaires de contrôle, CIKO et VMC - de céder jusqu'à la totalité de leur participation dans CID. Peugeot Invest s'est engagée à apporter l'intégralité de sa participation de 25,4% dans CID à cette opération de rachat.

Peugeot Invest pourrait ne plus détenir d'actions CID après la finalisation de ces opérations et devenir le deuxième actionnaire de LISI, avec jusqu'à 16% du capital. La société d'investissement conserverait au moins un siège au Conseil d'administration de LISI tant qu'elle détient plus de 5% de son capital.

CID détiendrait avec VMC 50,1% du capital et 65,3% des droits de vote théoriques de LISI, CID continuant de détenir à elle seule la majorité des droits de vote théoriques (56,1%) de LISI. VMC et CIKO continueraient de contrôler conjointement CID.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.