Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lisi : baisse de près de 7% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 13:26









(CercleFinance.com) - Lisi affiche un chiffre d'affaires de 860,7 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2021, en baisse de 6,8% en données publiées. A périmètre constant et retraité de l'effet des devises, il a reculé de 3,6% (dont -7% au troisième trimestre). En organique, les croissances des divisions automotive (+19,3%) et médical (+10,3%) ont été plus que contrebalancées par la baisse de la division aerospace (-19,8%) malgré un 'retour progressif à une certaine normalisation du marché aéronautique'. Alors que la reprise de l'activité est marquée par une volatilité plus importante que prévue, Lisi maintient son objectif d'atteindre en 2021 'un résultat opérationnel courant au moins égal à celui de 2020, un résultat net positif et un free cash-flow de bon niveau'.

Valeurs associées LISI Euronext Paris +0.40%