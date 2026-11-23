LISI a annoncé qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 novembre 2026 sur son site de Saint-Ouen-l'Aumône, à la suite de l'intrusion d'un ancien salarié. L'intervention rapide des secours a permis d'évacuer le personnel présent en toute sécurité, sans faire de blessé ni entraîner d'impact constaté pour les riverains ou l'environnement.

Sur le plan opérationnel, le sinistre a uniquement touché une partie des ateliers de stockage ainsi que des bureaux administratifs, et a épargné l'ensemble des moyens industriels. Alors que l'évaluation des dégâts matériels est en cours avec l'appui d'experts, le groupe a confirmé que cet incident sera couvert au titre de sa police d'assurance.

Dès les premières heures, LISI Aerospace a déclenché son plan de continuité d'activité afin de sécuriser les zones sinistrées, d'engager leur remise en service progressive et de limiter les perturbations pour ses clients. Le groupe se déclare ainsi confiant quant à la poursuite de ses opérations dans des conditions adaptées. Parallèlement, une plainte a été déposée et une enquête judiciaire est ouverte.