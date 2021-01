LISI a signé une prolongation de contrat avec BOEING

(AOF) - Lisi Aerospace, une division du groupe Lisi, a conclu un accord avec la société Boeing pour prolonger son contrat actuel. Dans le cadre de ce contrat, Lisi Aerospace continuera à fournir près de 6 000 références en support de tous les programmes commerciaux de Boeing (737, 747, 767, 777 et 787). La division Lisi Aerospace est un fournisseur mondial de solutions d'assemblage, ainsi que des composants de moteur et de structure pour les aéronefs.

