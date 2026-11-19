Liquidity Services recule alors que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre chute de 10 %

** L'action de Liquidity Services LQDT.O recule de 13,3 % à 38,11 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société basée à Bethesda, dans le Maryland, qui exploite une plateforme de commerce en ligne dédiée aux actifs excédentaires, annonce une baisse de 10 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 106,6 millions de dollars, contre 118,1 millions de dollars un an plus tôt

** La société affiche un BPA ajusté de 46 cents au quatrième trimestre, en hausse par rapport aux 37 cents enregistrés au même trimestre l’année dernière, mais prévoit un BPA ajusté compris entre 36 et 45 cents pour le premier trimestre

** Selon la société, la réorientation continue de LQDT vers des transactions en consignation à plus forte marge et la réduction des volumes de stocks dans son activité de chaîne d'approvisionnement au détail ont entraîné une baisse du chiffre d'affaires publié, malgré une amélioration de la rentabilité

** La société était dernièrement évaluée à 1,38 milliard de dollars

** À la clôture précédente, l’action avait progressé de 45 % depuis le début de l’année