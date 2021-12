Linxea nomme Mathieu Gillet Directeur de la Gestion Privée

(AOF) - Linxea, spécialiste de l’épargne en ligne, a annoncé la nomination de Mathieu Gillet en tant que Directeur de la Gestion Privée. Associé au pôle de conseil patrimonial, Mathieu Gillet a vocation à accompagner les clients dans la gestion de leur épargne. Il s’agit d’une création de poste au sein de Linxea. Il travaillera en association avec Carole Dambrun, Directrice du pôle de conseil patrimonial qui permet d’offrir un conseil personnalisé aux clients ayant des problématiques juridiques et fiscales fortes Titulaire d'un master Corporate & International Finance de l'ISC Paris et de la certification AMF,Mathieu Gillet a 15 ans d'expérience dans le secteur financier dont 13 ans dans le Groupe Société Générale. Il avait précédemment la charge du développement commercial dans les équipes de la Banque Privée en France, après avoir travaillé pendant 5 ans à Londres.

