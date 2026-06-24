Lingyi iTech, fournisseur d'Apple, fixe le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 1,06 milliard de dollars pour tirer parti de la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise Lingyi iTech 002600.SZ a fixé le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 10,18 HK$ par action, ce qui devrait lui permettre de lever environ 8,3 milliards de HK$ (1,06 milliard de dollars), dont une partie sera consacrée au développement de ses capacités en matière d’intelligence artificielle.

Ce fournisseur d’Apple AAPL.O cherche à tirer parti de la demande croissante liée au calcul IA et au matériel de pointe. Il a indiqué dans son prospectus qu’environ 37,6 % du produit de l’introduction en bourse, soit environ 3,07 milliards de HK$, seraient consacrés au renforcement des capacités de production et à la modernisation des processus de fabrication clés.

Cela inclut environ 1,71 milliard de HK$ destinés à renforcer la production dans des domaines émergents tels que les serveurs d’IA à haute densité, le matériel pour robots humanoïdes et les infrastructures de communication optique pour l’IA au cours des trois prochaines années.

La demande mondiale en infrastructures d’IA a explosé, les entreprises augmentant leurs dépenses dans les centres de données, le calcul haute performance et les appareils de nouvelle génération.

Lingyi a indiqué qu’elle prévoyait d’annoncer, le 25 juin, le niveau de la demande des investisseurs pour son offre internationale et sa tranche publique à Hong Kong, ainsi que les résultats de l’attribution.

La cotation de ses actions devrait débuter à la Bourse de Hong Kong à 9 h 00, heure locale, le 26 juin, sous réserve que l’offre mondiale devienne inconditionnelle.

Fondée en 2006 par le milliardaire Zeng Fangqin, la société fournit des composants pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables, et compte parmi ses clients Apple, Huawei et Samsung 005930.KS .

Lingyi faisait partie des six sociétés ayant lancé des introductions en bourse à Hong Kong la semaine dernière .

La société minière indonésienne PT Merdeka Gold Resources

EMAS.JK , l’une de ces six entreprises, a fixé mercredi le prix de ses actions à leur prix d’offre maximal de 26,60 HK$ chacune pour sa vente à Hong Kong, cherchant à lever jusqu’à 2,39 milliards de HK$ (soit 304,84 millions de dollars).

Ces introductions en bourse interviennent alors que les marchés mondiaux se stabilisent à la suite d’un accord entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient.

Les introductions en bourse et les doubles cotations à Hong Kong ont permis de lever 21,5 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit plus du double de la même période en 2025, selon les données du LSEG au 11 juin.

(1 dollar = 7,8397 dollars de Hong Kong)