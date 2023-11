Lingerie: Chantelle vend Passionata à une société israélienne

Le groupe français de lingerie Chantelle, fondé en 1876 et piloté par la famille Kretz, a cédé sa marque Passionata à l'entreprise textile israélienne Delta Galil Industries, a annoncé mardi Chantelle par communiqué de presse.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / FRAZER HARRISON )

Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Lancée en 1988 par Patrice Kretz, Passionata "est un symbole d’audace et de féminité dans le secteur de la lingerie", selon la direction de Chantelle qui a rappelé que la marque était notamment présente en Europe et en Asie.

Passionata ne possède pas de magasins en propre mais "compte des points de vente en grands magasins, et est présente chez les détaillants et sur le web", a précisé le groupe Chantelle à l'AFP.

L'acquéreur de Passionata, le groupe Delta Galil Industries, souhaite entre autres "maximiser son investissement en communication, tout en améliorant sa commercialisation en ligne et en magasin", selon le communiqué.

Un premier accord a été signé, a indiqué le groupe Chantelle, et la transaction "sera finalisée en janvier 2024".

Fondé en 1975 à Tel Aviv, "Delta Galil possède des bureaux, des usines et des points de vente dans le monde entier, de New York à Los Angeles, de Tel Aviv à Londres, du Caire à Shanghai", peut-on lire sur le site du groupe commercialisant de la lingerie, des vêtements de sport et des jeans.

Le groupe Chantelle, basé à Paris, est "une entreprise familiale qui conçoit de la lingerie depuis 1876" et qui détient entre autres les marques Chantelle, Chantelle X, Femilet, Livera et Darjeeling, peut-on lire sur son site.