LINEDATA reporte son assemblée générale mixte au 16 juin, celle-ci se tiendra à huis clos

(AOF) - Linedata a annoncé le report au 16 juin 2020 de son assemblée générale annuelle initialement prévue le 12 mai 2020. La société ajoute que compte-tenu des restrictions de déplacement et de rassemblement en nombre imposées par la prévention de l'épidémie du Covid-19 son conseil d'administration du 28 avril 2020 a décidé de tenir exceptionnellement l'assemblée générale de la société hors la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Les actionnaires de Linedata sont invités à voter à distance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale, en utilisant le formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Le formulaire complété et signé doit être retourné par voie postale au CIC, dans les conditions et délais précisés dans la convocation, ou bien, compte tenu des délais postaux incertains, par courrier électronique à l'adresse serviceproxy@cic.fr.

Sur proposition de la Direction, le Conseil d'administration a décidé dans un souci de préservation des liquidités de la société de modifier le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 en le ramenant à 0,95€ au lieu de 1,40€ annoncé initialement dans le communiqué de presse relatif aux résultats annuels du 19 février dernier.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.