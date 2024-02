Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Linedata: repli de près de 4% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Linedata Services publie un résultat net annuel en repli de 3,6% à 25,5 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA en retrait de 0,2 point à 29,1% pour un chiffre d'affaires en progression de 6,1% à 183,3 millions d'euros (+6,2% en organique).



Un dividende de 1,75 euro par action au titre de 2023 sera proposé à la prochaine AG, pour un BNPA en hausse à 5,14 euros (contre 4,30 euros en 2022), ce dernier ayant bénéficié de la réduction du nombre de titres à la suite de l'OPRA de décembre 2022.



'Linedata va accélérer ses efforts commerciaux sur ses juridictions cibles et poursuivre son programme de migration de sa base installée sur les nouvelles plateformes logicielles afin de maintenir une trajectoire de croissance organique pérenne', indique la société.





