Linedata: plus de 1,3 million d'actions apportées à l'offre

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 22 décembre, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique de rachat par Linedata Services de ses propres actions, au prix unitaire de 50 euros, elle avait reçu en dépôt 1.336.789 actions.



Le nombre d'actions présentées étant supérieur au nombre maximum de 1.100.000 actions que Linedata s'était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat. Les actions rachetées seront annulées et ne conféreront plus aucun droit social.





