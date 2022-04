Linedata ouvre un bureau à Mexico

(AOF) - Linedata, éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, inaugure son nouveau bureau au Mexique, élargissant ainsi sa présence dans la région.

Basée à Mexico, l'équipe va accroître la proximité de Linedata avec ses prestigieux clients, notamment NR Finance México, première société de financement automobile au Mexique pour les marques de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Le nouveau bureau permettra également à Linedata de poursuivre son expansion en Amérique latine en proposant des solutions innovantes pour les professionnels des crédits et financement, et de la gestion d'actifs.

Linedata prévoit de développer rapidement le bureau de Mexico grâce à des talents dans les domaines de la vente et de la gestion de projet, ainsi que des experts des technologies financières. L'objectif est d'apporter encore plus d'attention à nos clients actuels et aux institutions financières qui nous rejoindront.

L'ouverture de ce nouveau bureau au Mexique, après celui de Charlotte en Caroline du Nord (États-Unis) en début d'année, s'inscrit dans la stratégie de développement continu de Linedata sur le continent américain. Linedata dispose également de bureaux à Boston, New York, Seattle et Toronto.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.