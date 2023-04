Linedata élargit son offre de services en Asie-Pacifique

(AOF) - Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce l'extension de ses capacités de services et de son offre dans la région Asie-Pacifique (APAC). Le groupe étend ainsi son offre à de nouveaux secteurs tels que le private equity, le crédit privé, le crédit structuré et les compagnies d'assurance, ainsi que les répartiteurs financiers

Plus de 50 fonds dans la région APAC, notamment à Hong Kong, en Chine, à Singapour et en Australie, utilisent actuellement les services front-to-back de Linedata.

Cette nouvelle offre pilotée par l'IA et le Machine-Learning (dont l'IA générative) pour la gestion des données d'investissement (Cognitive Investment Data Management) est disponible localement, pour répondre notamment aux besoins d'extraction et d'analyse de données contextuelles sur les investissements.

