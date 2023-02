Linedata: CA de 172,7ME en hausse de 7,8% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 11:42

(CercleFinance.com) - Linedata annonce des résultats annuels conformes à ses anticipations avec une activité en croissance organique de près de 2% et des indicateurs de rentabilité robustes (EBITDA supérieur à 50 ME et marge nette au-dessus de 15%). Le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 172,7 ME, en hausse de 7,8% en données publiées.



Comme annoncé, l'exercice 2022 a revu le démarrage d'une politique active de recrutements et la reprise de certaines dépenses mises entre parenthèses pendant la crise sanitaire. En conséquence, l'EBITDA est en légère diminution (taux de marge à 29,3% contre 32,9% en 2021).



Le résultat opérationnel s'établit à 34,1 ME, en diminution de 4,3 ME. Le résultat financier s'élève à +1,3 ME contre +0,2 ME pour l'exercice précédent.



Après prise en compte d'une charge d'impôt de 9,0 ME, le résultat net ressort à 26,5 ME, soit une marge nette de 15,3%.



Le bénéfice net par action (BNPA) affiche 4,30 E en 2022 contre 4,42 E en 2021. Rapporté aux actions ordinaires en circulation en fin d'exercice, le bénéfice net s'élève à 5,33 E. Un dividende de 1,75 E par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.