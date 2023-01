Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linedata: Anvalary Jiva dépasse les deux tiers du capital information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Anvalary Jiva a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, par l'intermédiaire de la SAS Amanaat qu'il contrôle, le seuil de deux tiers du capital de Linedata Services et détenir, au 29 décembre, directement et indirectement, 74,95% du capital et 82,63% des droits de vote.



Ces franchissements de seuils résultent de l'annulation de 1,1 million d'actions Linedata dans le cadre de l'offre publique de rachat portant sur ses propres actions, décidée par le conseil d'administration le 29 décembre.





