Linedata: annulation d'actions réalisée

(CercleFinance.com) - Linedata Services indique que lors de sa séance du 29 décembre, son conseil d'administration a décidé de réduire le capital social de la société par annulation des 1.100.000 actions rachetées dans le cadre de son offre publique de rachat d'actions (OPRA).



Le capital social sera désormais composé de 4.960.807 actions. Sur la base des informations connues à ce jour, le nombre de droits de vote théoriques attachés à ces actions s'élève à 8.999.919, et le nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale à 8.996.255.



Pour rappel, Linedata a racheté 18,1% de son capital pour un montant de 55 millions d'euros, dans le cadre de l'OPRA ouverte du 2 au 22 décembre inclus. Euronext a effectué le règlement-livraison de cette offre le 28 décembre.





