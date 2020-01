Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linedata : annulation d'actions auto-détenues Cercle Finance • 02/01/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Linedata Services annonce que, dans sa séance du 10 décembre, son conseil d'administration a décidé de réduire le capital social par annulation de 554.996 actions auto-détenues, soit 7,7% du capital, ramenant le nombre de titres à 6.625.726 actions. L'éditeur de logiciels pour la finance précise que cette décision fait usage des pouvoirs conférés par l'assemblée générale mixte du 21 mai 2019 et suit l'obtention de la dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions auprès de l'AMF.

Valeurs associées LINEDATA SERVICES Euronext Paris +0.75%