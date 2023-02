Linedata affiche une croissance interne de 1,9% en 2022

(AOF) - Linedata a réalisé un chiffre d’affaires de 172,7 millions d'euros en 2022, en croissance organique de 1,9%. " Celle-ci provient de la dynamique des activités de Services en Asset Management et de la bonne tenue du segment Lending & Leasing ", a commenté l'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. En données publiées, la hausse est ressortie à 7,8% du fait de l'impact favorable du dollar.

Le chiffre d'affaires récurrent de l'exercice s'établit à 133,8 millions d'euros et représente 77% du total.

Les prises de commandes se sont accélérées au quatrième trimestre pour atteindre 19,2 millions d'euros, en hausse 25,6%. Sur l'ensemble de l'année, le booking s'établit à 62 millions d'euros, contre 59,4 millions d'euros en 2021.

Dans un environnement économique qui reste incertain, Linedata " poursuit son objectif de maintenir en 2023, un niveau d'activité lui permettant de délivrer des indicateurs de rentabilité satisfaisants ".

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.