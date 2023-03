Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lindt: vise une croissance organique de 6 à 8% par an information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,97 milliards de francs suisses au cours de l'exercice 2022 (contre 4,59 milliards en 2021), en croissance organique de 10,8%.



Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a augmenté de 15,5% par rapport à l'année précédente pour atteindre 744,6 millions de francs suisses (contre 644,9 millions). Il en résulte une marge EBIT de 15,0% (contre 14,1% en 2021), tandis que le bénéfice net a atteint 569,7 millions de francs suisses (contre 490,5 millions).



Le flux de trésorerie disponible s'élève à 526,1 millions de francs suisses et la marge de trésorerie est de 10,6%.



' Pour les objectifs à moyen et long terme, nous tablons sur une croissance organique de 6 à 8% par an, ainsi qu'une amélioration de la marge opérationnelle de 20 à 40 points de base par an. Lindt & Sprüngli reste engagé dans ces objectifs pour 2023 ' indique le groupe.





