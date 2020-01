Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lindt & Sprüngli : croissance de 4,5% des ventes en 2019 Cercle Finance • 14/01/2020 à 10:33









(CercleFinance.com) - Lindt & Sprüngli grappille 0,4% à Zurich après l'annonce d'une croissance de 4,5% de ses ventes en 2019, à 4,51 milliards de francs suisses, avec une croissance organique de 6,1%, conformément à la fourchette cible que le chocolatier s'était fixée. Il revendique des gains de parts de marché 'substantiels' dans tous les pays importants, soutenus par une croissance du segment premium supérieure à celle du marché du chocolat en général malgré un environnement de marché qui 'demeure très difficile'. Lindt estime que sa marge opérationnelle (avant charges de restructuration et dépréciations exceptionnelles) de l'exercice écoulé devrait s'être améliorée conformément à sa fourchette cible stratégique moyen-long terme, qui va de 20 à 40 points de base.

Valeurs associées LINDT & SPRUENGLI Swiss EBS Stocks +0.34%