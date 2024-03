Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lindt: résultats rassurants, mais les prix du cacao pèsent information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Lindt & Sprüngli a rassuré les investisseurs mardi en publiant des résultats annuels 2023 supérieurs aux attentes, ce qui n'empêchaient pas les investisseurs de s'inquiéter des retombées de la récente flambée des prix du cacao.



Le chocolatier suisse a fait état ce matin d'un résultats opérationnel (Ebit) en hausse de 9% à 813 millions de francs suisses l'an dernier, alors que les analystes financiers anticipaient en moyenne 804 millions.



Son bénéfice net s'est quant à lui accru de 17,9% à 671,4 millions de francs suisses, une hausse qui va lui permettre de relever le montant de son dividende de 100 francs à 1400 francs suisses pour chaque action ordinaire et de 10 francs à 140 francs suisses pour chaque action préférentielle.



Au mois de janvier, Lindt avait annoncé avoir enregistré une croissance organique de 10,3% de son chiffre d'affaires en 2023, soit son troisième exercice d'affilée de croissance organique à deux chiffres.



Le fabricant des boules de chocolat Lindor - son produit le plus vendu - a une nouvelle fois confirmé son objectif d'une croissance organique de 6% à 8% des ventes en 2024, assortie d'une amélioration de 20 à 40 points de base de sa marge opérationnelle.



Malgré ces perspectives solides, les analystes disent redouter l'effet de l'envolée des cours du cacao, due à des conditions climatiques difficiles, en particulier une chaleur intense, en Afrique de l'Ouest, qui ont eu un impact négatif sur la production de cacao.



Vers 11h20, le titre perdait 1,5% à la Bourse de Zurich, alors que l'indice regroupant les valeurs agro-alimentaires européennes reculait de 0,3%.





