Lindt : les prévisions pour 2020 ont été suspendues Cercle Finance • 31/03/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a déclaré dans un communiqué que sa croissance et ses perspectives financières pour 2020 n'étaient 'plus valables' en raison de la pandémie du coronavirus. Depuis le début du mois de mars, la crise économique résultant de la pandémie, ainsi que les restrictions imposées sur de nombreux marchés importants, ont un impact sur les activités de l'entreprise, a déclaré Lindt. Pour les années à venir, Lindt a maintenu son objectif de croissance organique des ventes à moyen et long terme de 5 à 7% par an, combiné à une amélioration constante de la marge opérationnelle de 20 à 40 points de base. Pour atteindre ces objectifs, Lindt & Sprüngli 'continuera de croître plus rapidement que les marchés', a noté le groupe.

