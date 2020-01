Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lindt : le titre avance, Berenberg est passé à l'achat Cercle Finance • 22/01/2020 à 12:15









(CercleFinance.com) - Lindt & Sprüngli enregistre l'une des plus fortes hausses de l'indice SMIM des moyennes capitalisations suisses mercredi après un relèvement de recommandation de Berenberg, la banque allemande étant passée à l'achat sur le chocolatier 'haut de gamme'. L'action ordinaire du confiseur gagne ainsi 1,1% à 91.300 francs suisses alors que le marché suisse ne progresse que de 0,5%. Berenberg a relevé ce matin sa recommandation sur le titre à 'acheter' contre 'conserver' avec un nouvel objectif de cours établi à 97.500 francs suisses, contre 80.000 jusqu'ici. 'A une époque où le marché affiche sa préoccupation quant aux perspectives de chiffre d'affaires des spécialistes de l'alimentation transformée (...) nous pensons que Lindt offre la constance et la résistance que les investisseurs recherchent, malgré sa prime de valorisation', résume l'intermédiaire. Nestlé demeure malgré tout son premier choix ('top pick') au sein du secteur.

Valeurs associées LINDT & SPRUENGLI Swiss EBS Stocks +1.11%