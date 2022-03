Lindt: hausse de 53,2% du résultat net en 2021 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 09:55

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 4.59 milliards de CHF sur l'exercice 2021 (contre 4.02 milliards de CHF en 2020), ce qui se traduit par une croissance en francs suisses de 14.2% et une croissance organique de 13.3%.



Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a augmenté de 53,4% pour atteindre 644,9 millions de francs suisses, ce qui représente une marge EBIT de 14,1% (420,3 millions de francs suisses et 10,5% en 2020).



Le résultat net de l'exercice 2021 a augmenté de 53,2 % pour atteindre 490,5 millions de francs suisses, ce qui se traduit par un rendement du chiffre d'affaires de 10,7 % (320,1 millions de francs suisses et 8,0 % en 2020). Le cash-flow libre a augmenté de 8,8 % à 586,0 millions de CHF, ce qui se traduit par une marge de cash-flow de 12,8 %.



Pour 2022, le groupe vise une croissance organique des ventes dans le haut de la fourchette de 6-8% et une marge bénéficiaire d'exploitation de 15%. À moyen et long terme, le fabricant de chocolat prévoit une croissance organique des ventes de 6 à 8 % (contre 5 à 7 % auparavant) et une amélioration continue de la marge bénéficiaire d'exploitation de 20 à 40 points de base par an.