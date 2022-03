Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lindt: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 13:17









(CercleFinance.com) - Lindt & Sprüngli gagne près de 2% à Zurich, soutenu par des propos de Stifel qui relève sa recommandation sur le titre du chocolatier helvétique de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 11325 à 12000 francs suisses.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker déclare anticiper pour le groupe 'une nouvelle création forte de valeur, soutenue par une marque vigoureuse, une présence globale et une expansion sur de nouveaux marchés de croissance'.





Valeurs associées LINDT & SPRUENGLI Swiss EBS Stocks +1.28%