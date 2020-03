Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lindt : confirme ses objectifs après un solide exercicec 2019 Cercle Finance • 03/03/2020 à 11:59









(CercleFinance.com) - Le chocolatier suisse Lindt & Spruegli annonce s'attendre à une croissance organique des ventes de 5% à 7% dans les années à venir, alors que des gains de parts de marché ont contribué à améliorer ses bénéfices en 2019. Lindt a par ailleurs confirmé anticiper une amélioration annuelle de 20 à 40 points de base de sa marge opérationnelle. Au cours de l'exercice 2019, Lindt a obtenu une croissance organique de ses ventes de +6,1%, en ligne avec ses objectifs. Le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 4,5% à 4,5 milliards de francs suisses. Hors charges exceptionnelles, le résultat d'exploitation (EBIT) a augmenté de 6% à 675 millions de francs suisses, permettant au résultat net d'augmenter de 5,1% à 521 millions de francs suisses.

Valeurs associées LINDT & SPRUENGLI Swiss EBS Stocks +3.49%