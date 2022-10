Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde: vers une radiation de la cote à Francfort information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 09:33









(CercleFinance.com) - Linde annonce que son conseil d'administration a approuvé lundi une proposition aux actionnaires de voter sur une réorganisation interne à la société, qui entraînerait la radiation des actions Linde de la cote à la Bourse de Francfort.



'En cas de mise en oeuvre, une nouvelle société holding serait créée par le biais d'un arrangement irlandais et d'une fusion irlandaise nationale connexe', explique le groupe de gaz industriels, qui est enregistré en Irlande depuis la fusion Linde-Praxair en 2019.



Les actionnaires recevraient une action de la nouvelle société holding qui sera cotée à New York en échange de chaque action Linde qu'ils détiennent. La nouvelle société holding s'appellera Linde et devrait se négocier sous le symbole existant.





