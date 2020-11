Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Linde : vers la production d'hydrogène vert en Californie Cercle Finance • 02/11/2020 à 12:34









(CercleFinance.com) - Linde a annoncé lundi qu'il allait commencer à produire de l'hydrogène vert sur son site d'Ontario (Californie) afin de faire face à l'augmentation continue de la demande dans la région. Le fournisseur de gaz industriels d'origine allemande, mais qui est désormais basé au Royaume-Uni, précise que l'hydrogène produit sur place répondra aux exigences du California Air Resources Board (CARB), un organisme chargé de promouvoir l'usage des énergies propres dans les transports californiens. Avec ce projet, Linde se dit en mesure de fournir de l'hydrogène vert à quelque 1.600 véhicules par jour, soit une réduction d'émissions de CO2 estimée à 50.000 tonnes métriques par an.

Valeurs associées LINDE Tradegate +2.09% LINDE XETRA +2.44% LINDE Swiss EBS Stocks +31.93% LINDE LSE Intl +2.21% LINDE NYSE +0.21%