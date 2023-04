Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Linde: va fournir de l'hydrogène vert à Evonik information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 12:19

(CercleFinance.com) - Linde a annoncé la signature d'un accord à long terme pour fournir de l'hydrogène vert à Evonik, une entreprise leader dans le domaine des produits chimiques spécialisés.



Linde construira et exploitera une usine d'électrolyseurs alcalins de neuf mégawatts sur l'île de Jurong, à Singapour. L'usine produira de l'hydrogène vert, qu'Evonik utilisera pour fabriquer de la méthionine, un composant essentiel de l'alimentation animale.



En plus de fournir Evonik, Linde utilisera l'usine d'électrolyseurs de Jurong Island pour approvisionner le marché marchand local en hydrogène vert en réponse à la demande croissante.



La nouvelle usine devrait entrer en service en 2024 et sera le plus grand électrolyseur jamais installé à Singapour.



' Ce projet est un exemple de l'alignement de Linde sur la stratégie nationale de l'hydrogène de Singapour et de notre soutien à l'objectif du pays d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. ' a déclaré Moloy Banerjee, président ASEAN et Asie du Sud, Linde.